Trem de carga colide com caminhão em São João de MeritiReprodução / TV Globo

Publicado 29/11/2024 13:51 | Atualizado 29/11/2024 15:09

Rio - Márcio dos Santos de Andrade, de 58 anos, morreu em um acidente envolvendo um trem de carga e um caminhão, na manhã desta sexta-feira (29), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a batida ocorreu pouco antes 10h30. Uma equipe do quartel de São João de Meriti foi até o local, na Rua Luís da Hora, no bairro de São Mateus, e encontrou Márcio gravemente ferido.

Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jardim Íris, na mesma região, mas, de acordo com a Secretaria de Saúde de São João de Meriti, chegou ao local sem vida. Ainda não há informações sobre o velório.

O acidente aconteceu no momento em que o caminhão realizava um trabalho próximo a via férrea quando acabou sendo atingido pelo trem cargueiro da empresa MRS. Devido a força da batida, a parte da frente da cabine do veículo ficou completamente destruída. Algumas casas construídas à margem da da estrada de ferro também foram atingidas.