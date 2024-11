Tradicional trenzinho da Fiocruz volta a circular com visitantes - Vitor Vogel / Fiocruz

Publicado 30/11/2024 08:31 | Atualizado 30/11/2024 08:33

Rio - Os visitantes do Museu da Vida, que fica dentro da Fundação Oswaldo Cruz, em Manguinhos, já podem realizar novamente o tradicional passeio de trenzinho pelo campus da instituição. O serviço estava interrompido para troca do modelo da locomotiva. O novo equipamento, além de sustentável, por ser elétrico, é adequado para circular em espaços como o núcleo arquitetônico histórico da Fiocruz, onde há edificações tombadas.

Para substituir o anterior, movido a diesel, menor e já no fim de sua vida útil, representantes da instituição foram a Portugal, de acordo com o site oficial do órgão, que é vinculado ao Ministério da Saúde.

"Foi uma operação de imenso porte para que fosse possível realizar o nosso grande desejo de ter o trenzinho de volta. Temos muito orgulho de voltar com o nosso símbolo de uma forma sustentável, sem agredir o meio ambiente, acompanhando o compromisso da Fiocruz com as questões ambientais", destaca a chefe do Museu da Vida Fiocruz, Ana Carolina Gonzalez.

Foi dentro de um trem, aliás, que Oswaldo Cruz (1872-1917) conheceu Luiz Moraes Júnior (1868-1955), no início do século passado. No percurso para o trabalho, os dois seguiam a mesma direção. O cientista descia em Manguinhos, mas o arquiteto português seguia até a Penha, onde era responsável pelas obras de restauração da fachada da igreja mais famosa do bairro. Surgiu daí o convite para que Moraes Júnior projetasse o Pavilhão Mourisco, edifício que virou símbolo da instituição, hoje conhecido como Castelo da Fiocruz.

Rotas mais extensas

Presente desde o surgimento do Museu da Vida Fiocruz, há 25 anos, o Trenzinho da Ciência, em sua nova versão, tem teto panorâmico. Além disso, possui articulações que permitem que as curvas sejam feitas de forma mais suave, reduzindo o impacto no terreno.

Segundo Gonzalez, além do circuito tradicional, que liga os espaços de visitação do Museu da Vida, como o trajeto entre o Castelo e o Borboletário, está em elaboração uma rota mais extensa, que vai ampliar as possibilidades de atividades culturais e educacionais do local.

"Quem vê o campus de fora acha que a Fiocruz é exclusivamente o Castelo. Com o Trenzinho da Ciência, vamos fazer um novo circuito para que os nossos visitantes tenham uma ideia da variedade e da riqueza do que a nossa instituição faz. Vamos mostrar os diferentes prédios e o que eles significam, a unidade de produção de vacina, a escola, o hospital criado durante a pandemia de Covid-19. O trenzinho é um veículo real e simbólico para abrir cada vez mais a nossa instituição à população”, destaca a representante do espaço cultural.

A entrada para o Museu da Vida é gratuito. O funcionamento é terça a sexta, das 9h às 16h30, e sábado, das 10h às 16h.

Ao entrar na Fiocruz, é necessário apresentar um documento com foto na portaria. Após a etapa de identificação, basta dirijir-se ao Centro de Recepção, uma construção que lembra uma estação de trem e que fica bem próximo da portaria principal da Avenida Brasil.

Mais informações estão disponíveis através do e-mail museudavida@fiocruz.br e do (21) 3865-2128.

A Fiocruz fica na Avenida Brasil, 4365, em Manguinhos.