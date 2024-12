A apresentação é emocionante - Divulgação

Publicado 09/12/2024 06:00

fotogaleria Nascida e criada no bairro da Tijuca, na Zona Norte do Rio, a APAE Rio completa 70 anos no dia 11 de dezembro como a primeira do Brasil e preparou uma série de atividades para celebrar a data. O ponto alto das comemorações é o XII Festival Nacional Nossa Arte, evento realizado pela Apae Brasil a cada três anos e que pela primeira vez desde 1995 acontece no Rio. São esperadas mais de 2 mil pessoas, sendo 1.300 PCDs, seus familiares e cuidadores e profissionais das Apaes de todo o Brasil, entre os dias 9 e 12 de dezembro, no Expo Mag, Centro do Rio."Não é qualquer instituição que completa 70 anos com os serviços que a APAE presta. Ao longo dos anos, trouxe capacitação, experiência, superações. É um movimento que a cada dia se renova e se fortalece mais", disse o presidente da Federação Nacional das Apaes (Fenapaes, a Apae Brasil), Jarbas Feldner de Barros. "Hoje atendemos 1,6 milhão de pessoas por dia na área de saúde, assistência e educação. Isso sem custo nenhum para o paciente. O festival de arte é importante porque é uma oportunidade de mostrar à sociedade que a pessoa com deficiência não é doente, nem incapaz", destacou.

Segundo o presidente da APAE Rio, Marcus Soares, o objetivo do festival é levar os cariocas a participar do evento para conhecer e acolher o movimento apaeno. "As pessoas com deficiência precisam muito, e cada vez mais, do nosso apoio. (O festival) é um evento gratuito. Para chegar ao festival nacional, tivemos as etapas regionais. Quem se classificou, vai para o festival nacional", disse.

Berço do movimento apaeano

Entidade civil, filantrópica, sem fins lucrativos e de utilidade pública, a APAE Rio é o berço do movimento apaeano no Brasil, hoje presente em centenas de cidades, contribuindo para a inclusão de pessoas com deficiência intelectual e múltipla e Transtorno do Espectro Autista (TEA) - antigamente chamadas de ‘excepcionais’. Hoje, são atendidas em média 1,6 milhão de pessoas por dia na área de assistência social, saúde e educação, sem qualquer custo para os pacientes.



"A partir do protagonismo do Rio de Janeiro, ao longo desses 70 anos, a APAE se consolidou como referência nacional na assistência integral a pessoas com deficiência intelectual e múltipla e autismo. É o maior movimento filantrópico do Brasil e do mundo na sua área de atuação. São mais de 2.220 APAEs, espalhadas pelo Brasil, sendo 63 delas no Estado do Rio de Janeiro", destaca o presidente da APAE RIO, Marcus Soares.



Uma nova filial

Além de ganhar uma nova filial em Copacabana em 2025, a APAE Rio prosseguirá nas comemorações pelos seus 70 anos ao longo de todo o ano com uma campanha voltada a combater o capacitismo na sociedade. Por meio de ações online e offline, a proposta é contribuir para derrubar o preconceito e ampliar a inclusão social de pessoas com deficiências em geral.



No Instagram oficial @apaerio, serão divulgadas dicas de pequenas ações que cada pessoa pode fazer no dia a dia para promover a inclusão. A campanha ainda vai trazer histórias inspiradoras relatadas por usuários, colaboradores e voluntários. Também será divulgada uma mostra de trabalhos artísticos feitos por usuários da APAE RIO que provam, na prática, que não há limites para as pessoas com deficiência.



Mais sobre o Festival Nossa Arte



O XII Festival Nacional Nossa Arte contará com delegações de 23 estados e do Distrito Federal - apenas os estados de Amapá, Espírito Santo e Roraima não confirmaram presença. O evento será oficialmente aberto na segunda-feira (9), às 19h30, no Expo Mag, Centro do Rio, com a presença do governador Cláudio Castro e da primeira-dama, Analine Castro, que é madrinha do evento.

A Companhia Inclusiva de Arte Contemporânea Milonga, da APAE Rio, fará uma apresentação durante a abertura, seguida da escola de Samba Império da Tijuca. "Temos muitas coisas ainda a fazer. É um passo de cada vez. Através da união das famílias, foi possível as Apaes darem certo no Brasil. Sabemos que não é fácil, a luta é diária. Precisa de oportunidades", afirmou Analine.

O festival prossegue nos dias 10 a 12, a partir das 14 horas. Entre terça e quinta-feira, haverá apresentações e espetáculos simultaneamente em três palcos de música, de dança e de teatro. Além disso, o público poderá conferir uma galeria de arte com 80 obras montada com pessoas com deficiência. A entrada é gratuita.



Na quarta-feira (11), o evento comemorativo dos 70 anos contará com transmissão ao vivo da celebração, com discursos, apresentações culturais e um show especial. No mesmo dia, haverá a Festa de 70 anos para famílias Apae Rio, colaboradores e convidados especiais, no Clube Caiçara, na Lagoa.



A programação não termina aí. No dia 16 de dezembro, acontece a Festa das Famílias da APAE RIO, a tradicional confraternização de fim de ano de usuários e familiares, na sede da Tijuca.



Evento científico sobre Teste do Pezinho



A programação de aniversário da APAE Rio foi lançada ainda em 11 de dezembro de 2023 e já contou com diversas atividades ao longo de 2024. As comemorações entraram em ritmo acelerado em outubro, a partir de uma contagem regressiva no Instagram, marcando os ‘70 dias para os 70 anos’. Ações diárias e atividades especiais vêm sendo desenvolvidas a cada 10 dias, para engajar a sociedade e aumentar a visibilidade da instituição.



Um dos destaques foi o vídeo musical criado com ajuda de Inteligência Artificial por usuários da Apae Barra Mansa que homenageia a APAE Rio como pioneira do movimento apaeano no Brasil. Ainda em outubro, foi apresentado o projeto de reforma do muro da APAE Rio e da nova sede em Copacabana, que deverá ser entregue em 2025. Em novembro, foi realizado o lançamento do Festival Nacional Nossa Arte, no Palácio Guanabara, onde também foi realizado o congresso técnico dos coordenadores do evento.



Também como parte da programação dos 70 anos, no último dia 3 de dezembro, no Palácio Guanabara, foi realizado o primeiro Seminário Científico APAE Rio - Atualizações e Avanços no Cuidado e Triagem Neonatal. O evento trouxe indicadores do Serviço Regional de Triagem Neonatal (SRTN) do Estado do Rio de Janeiro, que funciona na APAE-RIO, além de casos clínicos de hipotireoidismo congênito e doenças metabólicas. Foram apresentados os desafios para a ampliação do Teste do Pezinho e a inclusão de novas condições, além de uma aula sobre doenças metabólicas - incluídas na etapa 2 do Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN).



História e trajetória



A história da APAE Rio se confunde com a própria história da Apae no Brasil. Originalmente batizada como Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a entidade sem fins lucrativos deu origem ao movimento apaeano, que hoje se destaca no país pelo seu pioneirismo na assistência e inclusão de pessoas com deficiência intelectual e múltipla e autismo.



A primeira iniciativa de congregar pais de pessoas com deficiências e outras pessoas interessadas em apoiá-los ocorreu no município do Rio de Janeiro, por iniciativa de Beatrice Bemis, procedente dos Estados Unidos, membro do corpo diplomático norte-americano e mãe de uma menina com síndrome de Down. Assim, em 11 de dezembro de 1954, nasceu a APAE-Rio, com sede e fórum na Rua Bom Pastor 41, Tijuca.



Mais de 700 pessoas atendidas



A entidade tem como objetivo oferecer serviços de assistência social e saúde a pessoas com deficiência intelectual e múltipla. São 192 crianças e adolescentes de 4 a 17 anos e 193 jovens e adultos de 18 a 65 anos. Além destes 385 usuários, a instituição presta assistência social a familiares, somando ao todo cerca de 700 impactadas positivamente pelos serviços prestados pela entidade no município.



Para garantir serviços de excelência, como Assistência Social a usuários e familiares, Centro Multidisciplinar de Reabilitação (CMR) e Laboratório de Triagem Neonatal (Teste do Pezinho), a APAE RIO conta com uma equipe multidisciplinar formada por 140 colaboradores, além de 18 membros da Diretoria e 10 voluntários.



"Ao promover a inclusão, de forma integral, da pessoa com deficiência intelectual e sua família, residentes no município, a APAE Rio legitima sua função como integrante da Rede de Serviço Socioassistencial Privada do Rio de Janeiro na modalidade de Proteção Social Especial", destaca a superintendente da APAE RIO, Márcia de Carvalho Rocha.



Ela explica que o trabalho desenvolvido na Apae Rio vem ao encontro ao que preconiza o Serviço Único de Assistência Social (SUAS), criado em 2005 e referendado pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) - Lei nº 8742/93; Norma Operacional Básica (NOB - 1997) e a Política Nacional de Assistência Social (PNAS - 2014). A APAE Rio é filiada à Federação Nacional das APAES e à Federação das APAEs do Estado do Rio de Janeiro.



Serviço - APAE RIO 70 ANOS

XII Festival Nacional Nossa Arte

Dias 9 a 12 de dezembro

Local: Expo Mag - Rua Beatriz Larragoiti Lucas s/nº - Centro - Rio de Janeiro/RJ

Entrada gratuita mediante inscrição



Festa dos 70 anos

Dia 11 de dezembro, a partir das 19 horas

Local: Clube Caiçara (Av. Epitácio Pessoa s/nº - Ipanema)

Evento fechado para famílias Apae Rio, colaboradores, autoridades e convidados especiais



Festa das Famílias da APAE RIO

Dia 16 de de dezembro

APAE RIO - Rua Bom Pastor 41 - Tijuca - Rio de Janeiro/RJ

Evento voltado aos usuários, familiares e cuidadores