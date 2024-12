A médica Priscila Sobral é cardiologista metabólica - Arquivo pessoal

Em tempos de tanta exposição nas redes sociais, filtros em fotografias e amizades e amores passageiros, o ser humano vem se esquecendo do que realmente tem importância: a Saúde. É por meio dela que podemos conquistar os nossos desejos e atingir a longevidade almejada por muitos. Mas, o que podemos fazer para que nossa saúde, às vezes afetada pelo desleixo, estresse, depressão e até por questões como alimentos com agrotóxicos fique cada vez melhor? A resposta é simples e vem de quem entende muito do assunto: a cardiologista metabólica Priscila Sobral. "Suplemento é vida. O corpo que funciona bem é o corpo desinflamado", diz ela.

A médica explica que existem muitos suplementos e cada vez o uso deles é mais necessário. "O Ômega 3 que eu indico muito para os meus pacientes também serve para quem tem o colesterol alto. Não tem contraindicação, mas deve se ter cuidado sempre com as dosagens. Por isso é necessário o acompanhamento de um profissional para se tomar suplementos. Não pode ser sem indicação médica". alerta.

Outro suplemento alimentar muito importante é a Coezima Q 10."Vai ajudar na produção de energia. Também tem os minerais como magnésio e potássio, suplementos dentro da ciência convencional. Eles contribuem para diminuir o risco de um infarto. É claro que ninguém pode garantir que a pessoa não vai ter algum problema no coração, mas o suplemento ajuda a minimizar", diz Priscila.

Em seu consultório, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, doutora Priscila não recomenda nenhuma dieta super restritiva, mas sim uma reeducação alimentar aliada à suplementação. "É importante suplementar com Zinco, vitaminas B12, D e C. Outro suplemento importante é a creatina, tanto para quem malha e para os idosos, mas a médica afirma que é necessário saber como está a função renal do paciente para que não haja comprometimento dos rins.

Adepta da medicina integrativa, a profissional conta que é importante estar atento aos sinais de que algo não vai bem. São eles: indisposição, fadiga sem explicação, sono não reparador e cansaço, além de sintomas depressivos. Para Priscila Sobral, o emocional rege basta a vida do ser humano. "Temos que gerenciar o estresse. O cérebro não para. Muita gente vai somatizando as coisas".

Professor fala sobre possíveis deficiências nutricionais

Profissional de Educação Física, Helder Mathias afirma que o professor pode fazer uma anamnese ou PAR-q (questionário que identifica a avaliação clínica antes do início da atividade física) se suspeitar de alguma deficiência alimentar que o aluno por acaso tenha, "É importante frisar que o profissional habilitado para fazer prescrição de planejamento alimentar e suplementação é o nutricionista", diz Helder, que concorda com a médica Priscila Sobral.

"Os suplementos são de suma importância para o corpo humano principalmente na rotina corrida que levamos hoje, bem como para pessoas que, atrelado a isso, tem uma rotina mais intensa de treino. A creatina por exemplo, é o suplemento mais estudado no mundo e pode ser uma aliada forte na síntese energética favorecendo assim o aumento de força e hipertrofia, retardando também a fadiga".

Helder afirma que todos devem procurar especialistas e não fazer uso de suplementos de forma aleatória. "É muito importante o acompanhamento de profissionais qualificados em tudo que tange a nossa saúde, além disso é muito mais importante seguir o planejamento e trazer as respostas do corpo para que através disso tudo o sucesso seja alcançado".

Melhora na qualidade de vida da mulher

Há seis meses fazendo tratamento com a doutora Priscila Sobral, a atriz Narjara Turetta diz que sua qualidade de vida melhorou muito após o uso de suplementos. "Perdi seis quilos e atualmente tomo Ômega 3, coenzima Q10, selênio, vitaminas B12, C e E, cúrcuma, lactobacilos manipulados e DHEA. Senti muita diferença no processo de emagrecimento, no controle do metabolismo e melhoria na menopausa. Hoje tenho mais ânimo e mais energia. É a medicina preventiva. Com os suplementos houve uma mudança total na minha qualidade de vida. A médica cuida do corpo e da nossa mente", elogia Narjara.

A apresentadora Maíra C'harkén vem sendo atendida por Priscila desde maio e está gostando. "Foi um grande encontro, uma grande transformação. Ainda não estou na menopausa e nem sinto os calorões mas minha menstruação estava completamente desregulada e eu sempre fui certinha. Ela me pediu vários exames e viu que estava tudo em desequilíbrio e regularizou meus hormônios",conta Maíra, acrescentando que sempre teve o hábito de suplementação.

"Neste ano com a doutora foi um acompanhamento mais intensivo nessa preparação de um corpo que logo vai entrar numa menopausa. Então a gente está fazendo todo esse ajuste e é incrível porque eu nunca tinha sentido tanta diferença com os suplementos básicos que eu sempre tomei e agora o Ômega 3 e coenzima Q10 vêm sendo trabalhados junto com os hormônios".

Para Maíra, a vida é outra com a suplementação: "O corpo da mulher está sempre em mudança. O que dava certo há cinco anos não funciona mais. Essa é a importância de você fazer os exames corretos, específicos, e ter alguém que faça a interpretação".

Sem supervisão médica

Se muitas pessoas têm a preocupação de consultar o médico, o que é sempre recomendado, outras acreditam que como suplemento não se tem receita e é vendido livremente pode ser tomado sem a necessidade de um profissional, o que poderá ser prejudicial à saúde. Esse é o caso do ciclista amador Paulo Roberto de Oliveira, que nunca consultou médicos para o uso de suplementos. "Comecei como amador no final da década de 90 e continuei até o final de 2015. Em termos de suplementação eu nunca fui a médico, nunca segui uma cartilha".

Formada pela Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro, Especialista em Cardiologia e Ecocardiografia. Pós-graduada em Longevidade Saudável e Terapias Integrativas, Nutrição e Fisiologia Aplicada ao Exercício, e Metabologia com ênfase em Reposição Hormonal e Implantes Hormonais, a profissional vê nos suplementos um grande aliado para que, além de evitar derrames e infartos, todo o corpo funcione bem. "A base de tudo é o metabolismo. Claro que existe a pessoa que será magra a vida toda, mas isso não quer dizer ser saudável. É todo um conjunto como estilo de vida, exercícios, alimentação, ou seja, medicina integrativa", pontua Priscila.