Incêndio atinge apartamento na Rua Santo Amaro, Glória, Zona Sul do RioReprodução / Redes Sociais

Publicado 01/12/2024 12:48 | Atualizado 01/12/2024 13:02

Rio - Um incêndio atingiu um apartamento no quarto andar de um edifício na altura do número 121 da Rua Santo Amaro, na Glória, Região Central, na manhã deste domingo (1). Os moradores precisaram abandonar o prédio, porém, apesar do susto, o incidente não deixou vítimas. Ainda não há informações sobre as causas das chamas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do quartel do Catete foram acionados por volta das 8h20. A equipe conseguiu controlar as chamas e, após o trabalho de rescaldo, deixou o local às 10h40, liberando o retorno dos condôminos ao edifício.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra as chamas saindo pela janela do apartamento. O fogo causou uma intensa fumaça, que pôde ser vista por diversos pontos da região.

"Todos os moradores estão bem, com as bençãos de Deus. No final, foi só um baita susto e algum prejuízo financeiro. Sou morador do edifício e fui acordado com os gritos de fogo", relatou um residente.