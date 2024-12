Motorista aparece esticando a vassoura para empurrar a porta do coletivo - Reprodução / Redes Sociais

Motorista aparece esticando a vassoura para empurrar a porta do coletivoReprodução / Redes Sociais

Publicado 03/12/2024 12:27

Rio - Um motorista de ônibus da linha 803, que faz o trajeto entre Senador Camará e Taquara, na Zona Oeste, foi filmada utilizando uma vassoura para abrir e fechar a porta do coletivo. O sistema automática estava com defeito, forçando o homem a improvisar.



Nas imagens, feitas por um passageiro no último fim de semana, o motorista aparece esticando a vassoura para empurrar a porta do coletivo. O vídeo curioso chamou a atenção e viralizou nas redes sociais.

SEM COMENTÁRIOS!



Neste final de semana, um motorista da linha 803, que pertence a empresa Transportes Barra e um dos que mais circulam pela #Taquara, foi flagrado usando uma VASSOURA para abrir e fechar a porta da frente do ônibus.



Reprodução • Redes Sociais pic.twitter.com/SjvNCB1xBp — Taquara News (@taquararjnews) December 2, 2024

O episódio gerou uma enxurrada de comentários, com passageiros relatando a precariedade dos veículos. "Os ônibus dessa linha parecem que estão com as peças soltas, faz muito barulho", escreveu um usuário. Outro comentou: "Já não tem mais cobrador, agora o motorista ainda tem que abrir a porta".



Em nota, o Rio Ônibus, sindicato que representa as empresas de transporte rodoviário coletivo, informou que o veículo foi identificado e já recolhido para manutenção.

A Secretaria Municipal de Transportes também se manifestou, destacando que realiza fiscalizações diárias em ruas e garagens para verificar as condições dos ônibus. A pasta anunciou ainda que irá programar uma nova ação específica para verificar casos de má conservação da frota.