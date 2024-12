Professores do município decretaram greve contra projeto de lei - Divulgação/ Sepe

Publicado 03/12/2024 11:18

Rio - O projeto de lei complementar que motivou a greve dos professores da rede municipal do Rio está na ordem do dia para ser votado na Câmara Municipal nesta terça-feira (3) em primeira discussão. Entre outras mudanças, o PL 186/2024 altera a contagem da carga horária dos profissionais de Educação, que passaria a ser contado em minutos em vez de horas. A categoria realiza uma passeata nesta manhã da Candelária à Cinelândia contra o que apelidou de "pacote de maldades".

A coordenadora-geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio, Sepe RJ, conta que tem uma audiência marcada com o presidente da Casa, Carlo Caiado, ao meio-dia, na qual pretende conquistar a retirada do projeto da pauta. "A gente espera que não seja votado. Que seja retirado de pauta", afirma Helenita Beserra.

O PL voltou à pauta uma semana após a ocupação de servidores na Câmara , no dia 26 de novembro, suspender a sessão quando o projeto seria votado.

Os profissionais deflagraram a greve no último dia 25. Uma nova assembleia será realizada na quarta-feira (4), às 9h, na quadra da escola de samba São Clemente, para definir os rumos da paralisação.

Com a greve, a categoria exige o arquivamento do PLC 186/2024, que amplia a quantidade de aulas dos professores. O Sepe argumenta que não há contrapartida salarial. O projeto também altera direitos a férias e acaba com a licença especial, conhecida como licença prêmio.

Em assembleia, os profissionais decidiram manter a paralisação na última sexta-feira (29), contrariando a decisão do Tribunal de Justiça do Rio, que classificou a greve como ilegal. Provocado pela prefeitura, o TJRJ entendeu que não houve notificação prévia ao Executivo do Município e que a categoria teria evitado o diálogo com a Secretaria Municipal de Educação.

O sindicato, no entanto, afirmou que houve tentativa de negociação com a prefeitura durante três reuniões desde que o PL foi enviado à Câmara e que todos os canais de negociação foram esgotados. O Sepe foi notificado da decisão e deve solicitar a antecipação da audiência de dissídio, marcada para o dia 11.

A Secretaria Municipal de Educação do Rio afirmou, em nota, que tem dialogado de forma constante com representantes dos professores. A rede municipal afirma que está próxima do encerramento do ano letivo e que seguirá o planejamento normal do calendário escolar.