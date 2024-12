Orquestra realizará sua última apresentação de 2024 no Jardim Botânico, neste domingo - Julio Moreira / Orquestra Maré do Amanhã

Orquestra realizará sua última apresentação de 2024 no Jardim Botânico, neste domingoJulio Moreira / Orquestra Maré do Amanhã

Publicado 03/12/2024





Em janeiro deste ano, o grupo esteve na Europa, Rio - A Orquestra Maré do Amanhã (OMA) fará sua última apresentação deste ano, em um evento gratuito que acontecerá no próximo domingo (8), no Jardim Botânico, Zona Sul da capital. O concerto será realizado às 11h, no no teatro EcoVilla Ri Happy.Em janeiro deste ano, o grupo esteve na Europa, com direito a uma apresentação especial para o Papa Francisco , no Vaticano. No mês de julho, a orquestra partiu para uma turnê na China , celebrando os 50 anos de amizade e relações comerciais do Brasil com o país asiático.

"Fomos para o exterior em duas turnês fantásticas e agora queremos mostrar para a nossa cidade o quanto evoluímos com essas experiências", afirmou Carlos Eduardo Prazeres, diretor e fundador da OMA.

Há 14 anos Carlos Eduardo criou a OMA no Complexo da Maré, com o objetivo de transformar a comunidade após seu pai, o Maestro Armando Prazeres, ser sequestrado e assassinado por criminosos, em 1999. O projeto social oferece ensino de música clássica a estudantes que vivem na comunidade e hoje atende mais de 4 mil estudantes, tendo se tornado Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro em 2023.



Ele, porém, falou sobre as dificuldades que o grupo está enfrentando para manter o local que hoje recebe os estudantes.



"Hoje a prioridade é expandir nossa sede. Ela não está mais dando conta e não consegue receber mais alunos. A gente tá procurando empresas que queiram nos ajudar a expandir a orquestra", declarou.



A ideia é que o espaço possa receber o dobro de alunos que recebe hoje com a reforma.