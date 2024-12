Grupo de motoboys se revoltou com a briga e invadiu casa do envolvido - Reprodução / Redes sociais

Grupo de motoboys se revoltou com a briga e invadiu casa do envolvidoReprodução / Redes sociais

Publicado 04/12/2024 09:58 | Atualizado 04/12/2024 10:07

Rio - Um homem teve a casa destruída e saqueada por um grupo de motoboys e mototaxistas em Santa Cruz, Zona Oeste, nesta terça-feira (3), depois de agredir um deles devido ao valor cobrado por uma corrida. Imagens dos dois trocando socos na rua e da residência destruída circularam nas redes sociais, e a PM foi acionada.

fotogaleria

O caso aconteceu na Rua General Olimpo. O mototaxista agredido, Yuri Souza, de 32 anos, contou ao Bom Dia Rio, da TV Globo, que foi buscar uma passageira, que era a mulher do homem que se envolveu na confusão, para uma corrida de R$ 18, em direção à reta de Itaguaí. Quando se encontraram, ela disse estar atrasada para o trabalho, e Yuri sugeriu de cortar caminho por dentro do bairro, pelo valor adicional de R$ 3. Porém, a mulher recusou a proposta e ele decidiu cancelar a viagem.O marido da passageira, que estava no local, não gostou da atitude do mototaxista e iniciou a discussão. Após trocarem xingamentos, Yuri saiu com a moto e o homem foi atrás, de carro, até o momento em que se encontraram e começaram a brigar. Populares que passavam pelo local registraram os dois trocando socos, deitados na rua. Depois da briga, Yuri tirou foto dos ferimentos e as enviou em um grupo de colegas da categoria, que se revoltaram e decidiram iniciar uma motociata em frente à casa do casal.Porém, minutos depois, alguns deles invadiram a residência e, conforme é mostrado nas imagens, quebraram diversos objetos e móveis, como televisões, mesas, cadeiras e janelas. No banheiro, arrancaram o chuveiro e destruíram a torneira. Ainda nos vídeos, é possível ver muitos fragmentos de vidro espalhados pelo chão.Segundo a PM, agentes do 27° BPM (Santa Cruz), foram acionados para uma ocorrência de dano, mas, quando chegaram na casa do casal, não encontraram nenhum dos acusados.O caso é investigado pela 36ª DP (Santa Cruz).