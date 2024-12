Construções irregulares em Irajá, na Estrada do Portinho, estão sendo demolidas - Divulgação / Seop

Publicado 05/12/2024 13:15 | Atualizado 05/12/2024 13:30

Rio - Mais de 20 construções ilegais na Estrada do Portinho, em Irajá, na Zona Norte, localizadas embaixo de linhas de transmissão de energia elétrica, estão sendo demolidas nesta quinta-feira (5). Elas foram erguidas na Faixa Marginal de Proteção do Rio dos Cachorros II.

As demolições são conduzidas pela Secretaria de Ordem Pública (Seop). Segundo a pasta, as estruturas estão localizadas em uma área de risco de desabamento, erosão e enchentes. Além disso, impedem a manutenção da rede elétrica e da dragagem do rio, podendo ocasionar falhas no abastecimento de energia e alagamentos na região.Os agentes estão retirando cercados destinados à criação de animais, demarcações de lotes e construções desabitadas de madeira e alvenaria, ainda em fase inicial. Para o local, existe um processo da Fundação Rio Águas que determina a demolição de construções localizadas na área de proteção do rio."É uma ação de demolição preventiva, de construções que estavam comprometendo o escoamento da água do rio, o que poderia provocar alagamentos e erosões, além de ficarem muito próximas às linhas de transmissão. Seguimos com esse trabalho de ordenamento urbano e de asfixia financeira do crime organizado, por se tratar de uma região sob a influência desses criminosos", ressaltou o secretário Brenno Carnevale.