Publicado 05/12/2024 12:30 | Atualizado 05/12/2024 12:34





A ação está arrecadando enxovais para recém nascidos e produtos de higiene materno infantil, que podem ser entregues em pontos físicos de coleta.



Rio - O Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor iniciou a campanha Natal Solidário 2024, que tem o objetivo de apoiar mães solo em situação de vulnerabilidade. A iniciativa começou nesta quarta-feira (4) e vai até o dia 6 de janeiro.

A ação está arrecadando enxovais para recém nascidos e produtos de higiene materno infantil, que podem ser entregues em pontos físicos de coleta.

Doações financeiras também estão disponíveis e serão destinadas para a montagem de kits de enxoval materno pelo Centro Social Nossa Senhora do Parto, que dá suporte a mães e crianças em situação de risco. Para realizar a doação acesse este link

Padre Omar Raposo, reitor do santuário, falou sobre a campanha. "Assim como os Reis Magos reconheceram a importância do cuidado e da oferta ao Menino Jesus, nós também somos chamados a olhar com amor e solidariedade para as mães solo que enfrentam tantas dificuldades para criar seus filhos. Este é um momento de unir forças e levar esperança a essas famílias", destacou.



Pontos de coleta



Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor - Estrada Redentor, s/n - Alto da Boa Vista;



Trem do Corcovado - Rua Cosme Velho, 513 - Cosme Velho;



Loja O Sol Artesanato - Rua Corcovado, 213 - Jardim Botânico;



Paróquia São José da Lagoa - Avenida Borges de Medeiros, 2735 - Lagoa;



EMERJ (Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro) - Rua Dom Manuel, 25 - Centro;



Fundação Biblioteca Nacional - Avenida Rio Branco, 219 - Centro;



Quiosque do Guido - Praia do Guido - Entre os postos 11 e 12 do Recreio dos Bandeirantes.