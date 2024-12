Céu nublado na Praia de Copacabana, durante a manhã desta quinta-feira (5) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Rio - Depois de uma quarta-feira de fortes chuvas que levou o município a entrar no estágio 2, o clima segue cinza, mas deverá apresentar melhoras. Segundo previsão do Alerta Rio, o Rio de Janeiro vai ter tempo nublado, com chuva fraca e isolada nesta quinta-feira (5). A temperatura vai oscilar entre 18°C e 28°C e os ventos serão fracos a moderados.

Devido à expectativa de redução das chuvas nas próximas horas, a cidade voltou ao estágio 1 na manhã desta quinta.



Na sexta-feira (6), a chuva dá trégua, mas o céu continua nublado a parcialmente nublado. A temperatura também aumenta, com a máxima chegando a 34°C e mínima de 20°C. Os ventos seguem oscilando entre fracos e moderados.



No sábado (7) o clima será parcialmente nublado e ventos fracos a moderados, com máxima de 36°C e mínima de 21°C. Já no domingo (8) o tempo nebuloso deve voltar durante todo o dia, com chuva fraca isolada de noite e ventos fracos a moderados. A máxima é de 31°C e a mínima de 21°C.



A próxima semana começa com nebulosidade, mais chuva e termômetros mantendo a oscilação. Na segunda-feira (9), a máxima atinge 35°C e a mínima ainda é de 21°C. De noite a previsão é de chuva fraca a moderada, mas de forma isolada e os ventos continuam fracos a moderados.



Alerta de ressaca



Em decorrência da frente fria que atingiu a cidade, a Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca que dura desde às 18h desta quarta-feira (4) até às 18h desta quinta (5). Estão previstas ondas de 2,5 a 3 metros de altura.



Seguem as recomendações de segurança:



- Evitar o banho de mar em áreas que estejam em condições de ressaca;

- Evitar a prática de esportes no mar;

- Não permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período de ressaca;

- Os frequentadores de praias devem seguir as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros;

- Os pescadores devem evitar navegar durante o período de ressaca;

- Evitar trafegar de bicicleta na orla caso as ondas estejam atingindo a ciclovia;

- Não entrar no mar para resgatar vítimas de acidente. Neste caso, acione imediatamente as equipes do Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.