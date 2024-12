Passagens em QR Code estarão disponíveis online e em pontos físicos - Divulgação / MetrôRio

Passagens em QR Code estarão disponíveis online e em pontos físicosDivulgação / MetrôRio

Publicado 05/12/2024 11:50 | Atualizado 05/12/2024 12:52

site ou pelo aplicativo. Haverá também venda presencial em quatro estações – Pavuna, Central do Brasil, Carioca e Jardim Oceânico – até o dia 24 de dezembro, das 9h às 20h, com a emissão de QR Codes impressos. Rio - O MetrôRio inicia, na segunda-feira (9), a venda dos bilhetes para o Réveillon 2025 em Copacabana, com a estreia do bilhete digital via QR Code como única forma de acesso durante a operação especial. A compra pode ser feita peloou pelo aplicativo. Haverá também venda presencial em quatro estações – Pavuna, Central do Brasil, Carioca e Jardim Oceânico – até o dia 24 de dezembro, das 9h às 20h, com a emissão de QR Codes impressos.

Venda começa na segunda-feira com bilhetes exclusivos em QR Code Divulgação / MetrôRio

A operação especial começa às 19h do dia 31 de dezembro e vai até as 5h do dia 1º de janeiro. Durante esse período, apenas os passageiros que adquirirem os bilhetes digitais poderão acessar o sistema. Não serão aceitos cartões unitários, pré-pago, Giro, Riocard Mais ou pagamento por aproximação (NFC) após as 19h do dia 31. Esses métodos voltam a ser válidos a partir das 7h do dia 1º de janeiro.

Os passageiros devem escolher, no momento da compra, um dos cinco horários de embarque para ida:19h às 20h; 20h às 21h; 21h às 22h; 22h às 23h; e 23h à meia-noite.

O retorno pode ser feito entre meia-noite e 5h, sem horário específico, nas estações abertas: Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos, Cantagalo, General Osório e Jardim Oceânico.

O bilhete de ida custará R$ 7,50, enquanto o de ida e volta sairá por R$ 15. As compras podem ser feitas com cartão de crédito ou Pix no app e site, ou em dinheiro, crédito ou Pix nas bilheterias físicas. Cada passageiro pode adquirir até 10 bilhetes por transação. O MetrôRio recomenda a compra antecipada, já que os bilhetes podem se esgotar rapidamente.

Pessoas com deficiência (PCD), idosos acima de 65 anos e crianças menores de seis anos (acompanhadas) terão direito à gratuidade, mediante apresentação de documento oficial.

Para garantir uma operação tranquila, o MetrôRio reforçará o quadro de colaboradores e contará com orientadores de fluxo, além do apoio da Polícia Militar e vigilância permanente nas estações.