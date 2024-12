Luis André da Silva Soares já havia agredido gatos no Centro nos últimos dias 10 e 30 de novembro - Reprodução / Redes sociais

Publicado 05/12/2024 11:26

Rio - O homem preso por espancar uma gata, no Centro do Rio , vai passar por uma audiência de custódia, nesta quinta-feira (5). eLuis André da Silva Soares foi flagrado por câmeras de segurança enquanto cometia o crime e acabou sendo detido por policiais civis da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), na noite desta segunda-feira (2). O acusado já havia agredido outros animais.De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), a sessão que pode manter a prisão ou soltar o homem acontece a partir das 13h. Luis André foi filmado agredindo brutalmente a gata, na esquina da Rua Major Daemon com a Rua Acre. No vídeo, é possível vê-lo saindo de um carro, pegando o animal no colo e, em seguida, a socando quatro vezes na cabeça.Em seguida, o homem coloca o animal no chão que, desnorteado, foge para debaixo do veículo em que ele estava. O caso aconteceu no último dia 23 e, segundo a Polícia Civil, o criminoso já havia agredido gatos no local em outras duas oportunidades, nos últimos dias 10 e 30. Nas gravações da primeira ocasião, ele é visto entrando com um deles no automóvel e saindo do local.