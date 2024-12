Emilly Victoria Vicente de Oliveira, de 9 anos, teve sua cadeira de rodas furtada na última sexta - Reprodução / Arquivo Pessoal

Publicado 05/12/2024 14:48 | Atualizado 05/12/2024 15:34

Emilly Victoria Vicente de Oliveira, de 9 anos, ganhou uma nova cadeira de rodas após a mobilização de amigos, vizinhos e doações. A criança, que tem paralisia cerebral e já passou por duas cirurgias no quadril, havia perdido o equipamento, avaliado em cerca de 8 mil reais, quando um ladrão invadiu sua casa na sexta-feira passada (29), em Rocha Miranda, Zona Norte.



A cadeira de rodas, feita sob medida, é essencial para que Emilly possa circular, ir aos médicos e passear. Apesar das limitações, a menina sempre teve uma vida ativa, como ressalta sua avó, Luciana Gomes, de 54 anos.

"Fiquei arrasada porque essa cadeira dela já é preparada para ela. Usava para circular, ir aos médicos, passear, ir a festas. A Emilly tem uma vida social, ela sai, passeia. Não é porque ela tem paralisia que vou deixar a Emilly olhando pro teto. Graças a Deus, ela já ganhou outra cadeira e vai poder continuar com a rotina", disse ao DIA.



A doação da nova cadeira, prevista para ser entregue na terça-feira (10), contou com a colaboração da produção da TV Record e do apresentador Tino Júnior, que se sensibilizaram com a história da família. Além disso, a solidariedade de vizinhos e amigos foi fundamental, com a doação de itens essenciais como fraldas, leite, remédios e alimentos, necessários para o cuidado de Emilly e seu irmão, de 8 anos, que tem autismo.



Luciana, que cria os dois netos sozinha, destaca a importância da ajuda que tem recebido: "O que eu necessito muito é fralda e leite. Além da Emilly, tem meu neto que é autista. Eu sou uma avó de dois netos especiais. Hoje, acredito que existem pessoas boas. A importância dessas pessoas que estão me ajudando é sem palavras".



O furto da cadeira de rodas ocorreu quando o criminoso invadiu a residência e levou o equipamento que estava na varanda. Imagens de câmeras de segurança flagraram o ladrão carregando a cadeira pelas ruas do bairro. O equipamento, essencial para a rotina de Emilly, havia sido conquistado há apenas um ano e meio, pouco depois de suas cirurgias delicadas no quadril.