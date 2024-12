Nova variante pode ser evitada com vacina - Reprodução

Nova variante pode ser evitada com vacinaReprodução

Publicado 05/12/2024 13:28 | Atualizado 05/12/2024 13:44

Rio - Uma nova subvariante da covid-19 foi identificada pela Prefeitura do Rio circulando na cidade. O novo vírus deriva da variante Ômicron e se chama JN.

De acordo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), uma mulher, de 37 anos, moradora de Jacarepaguá, na Zona Oeste, foi diagnosticado com a subvariante, mas não apresentou sintomas graves.

A contaminação da paciente pelo vírus se deu de forma local, então é provável que a nova variante já esteja circulando na cidade. Ao todo, no Brasil, já foram confirmados 80 casos da covid-19 JN.

Segundo o secretário Daniel Soranz, apesar de nova, a variante é suscetível à vacina de covid que possui a proteção contra a Ômicron, mesmo em casos mais graves.

O Painel Rio Covid-19, da Prefeitura do Rio, indica em que 2024 foram registrados 42.682 casos da doença, sendo 731 desses graves, com 115 óbitos. A maioria das vítimas são mulheres (66%) com idade entre 50 e 59 anos.