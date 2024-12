O escritor Gilberto Mendonça Telles morreu aos 93 anos - Divulgação / UFG

Publicado 05/12/2024 13:35 | Atualizado 05/12/2024 13:39

O escritor Gilberto Mendonça Teles, um dos maiores nomes da literatura brasileira, morreu aos 93 anos na noite desta quarta-feira (4) no Rio. O intelectual estava internado com pneumonia e problemas cardíacos.



Natural de Goiás, Gilberto era membro da Academia Goiana de Letras e uma das principais figuras da cultura do estado. Foi, também, professor emérito da Universidade Federal de Goiás (UFG) e da Pontifícia Universidade Católica do Rio.



Atuou, ainda, como professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde se aposentou, e em outras instituições internacionais, como no Uruguai, Estados Unidos, Portugal, França e Espanha.



Em 1989, recebeu o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras, a mais importante distinção literária do Brasil, em reconhecimento ao conjunto de sua obra. Entre suas publicações mais conhecidas, estão "Saciologia Goiana" (1982), "Os melhores Poemas" (1993) e "Lirismo Rural: O Sereno do Cerrado (2017)". Ele também disputou uma eleição para a Academia Brasileira de Letras, no entanto, não obteve os votos necessárias.



Figura fundamental na disseminação da cultura goiana, Gilberto Mendonça Teles levou ao mundo o lirismo e a essência do Cerrado.



Homenagens



O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, se manifestou nas redes sociais: "Nossos profundos sentimentos aos familiares e amigos do escritor. Que Deus os ampare e conforte neste momento de dor e tristeza."



O Grupo Editorial Record, responsável por publicar "Vanguarda europeia e modernismo brasileiro", de Gilberto, também lamentou a perda. "Neste momento de despedida, exaltamos sua obra e sua eterna dedicação à literatura e à poesia", diz a nota.