Cerca de 1,8 milhão de turistas visitaram a Praia de Copacabana no primeiro semestre - Armando Paiva/Agência O Dia

Cerca de 1,8 milhão de turistas visitaram a Praia de Copacabana no primeiro semestreArmando Paiva/Agência O Dia

Publicado 05/12/2024 14:39 | Atualizado 05/12/2024 17:14

Rio - As praias e atrações gratuitas foram mais procuradas que pontos turísticos tradicionais em 2024. A informação faz parte de levantamento do Observatório do Turismo da SMTUR-Rio, com base na ferramenta GeoData, e que considera o primeiro semestre do ano. Nesse período, a cidade recebeu, 9,098 milhões de turistas de janeiro a junho.

Segundo o Observatório, os visitantes, que superaram a marca de 2023 em 5,5%, preferiram as atrações gratuitas, como a Praia de Copacabana, a locais como o Pão de Açúcar ou o Corcovado.

Os cartões postais tradicionais, que cobram por suas entradas, também ficaram atrás das praias de Ipanema e Leblon, Barra, Recreio e até Macumba e Pontal. O mesmo vale para atrações gratuitas como o Parque do Flamengo, Catedral Metropolitana, Lapa e Pequena África, Lagoa Rodrigo de Freitas e Boulevard Olímpico. O Museu do Amanhã é a única atração paga que aparece à frente do pontos turísticos.

No ranking dos 20 lugares mais procurados, o Pão de Açúcar aparece apenas na 12ª colocação, enquanto o Cristo Redentor fica na 17ª posição. Juntas, as atrações tiveram perto de 400 mil visitantes, sendo 278 mil para o ponto turístico na Urca e pouco mais de 100 mil para a estátua no Corcovado.

Só a Praia de Copacabana, na Zona Sul, teve 1,8 milhão de turistas no primeiro semestre. O Parque do Flamengo aparece na segunda colocação de visitantes com 1,3 milhão nos seis meses.

Aumento de turistas estrangeiros

O Observatório do Turismo da Prefeitura do Rio apontou que o maior crescimento de visitas em 2024 foi de estrangeiros. O público vindo de outros países teve um salto de 9,3% (714.812 este ano, contra 653.817 em 2023).

Já o turismo doméstico teve aumento de 5,1%, saltando para 8.383.822, contra os 7.974.547 do ano passado. No total, o Rio recebeu 9.098.634 visitantes entre 1º de janeiro e 30 de junho, dos quais 8.383.822 vindos do próprio país, e 714.812 do exterior.

Formação em turismo

A expectativa pelo aumento do turismo na cidade deve ser motivo de felicidade para os mais de 270 alunos do curso da Escola Carioca de Turismo, da Secretaria Municipal de Turismo (SMTUR-Rio). O grupo se forma na próxima terça-feira (10), em cerimônia no Senac Riachuelo, Zona Norte. Os alunos passaram pela formação e qualificação gratuita em diversos segmentos do setor turístico, com ajuda de custo para alimentação e transporte.

20 pontos mais visitados por turistas nacionais e internacionais no primeiro semestre de 2024, segundo o Observatório:



Ranking dos locais mais procurados e o número de visitantes:

1º – Praia de Copacabana/Leme

1.771.000

2º – Parque do Flamengo

1.346.333



3º – Praias de Ipanema/Leblon/Arpoador

1.238.621



4º – Lapa

725.827



5º – Lagoa Rodrigo de Freitas

659.641



6º – Maracanã

659.396



7º – Praia da Barra

633.226



8º – Catedral Metropolitana

413.922



9º – Circuito Pequena África

354.810



10º – Museu do Amanhã/Boulevard Olímpico

341.558



11º – Praias do Recreio/Macumba/Pontal

279.876



12º – Pão de Açúcar

278.770



13º – Morro do Vidigal

186.318



14º – Jardim Botânico

171.060



15º - Centro de Tradições Nordestinas

130.328



16º – Escadaria Selarón

111.888



17º – Cristo Redentor

100.623



18º – Favela da Rocinha

95.769



19º – CCBB/Correios/Casa França Brasil

79.874



20º – Floresta da Tijuca

24.853