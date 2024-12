Mar e faixa de areia da Praia de Copacabana apresentam coloração escura - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

05/12/2024

Rio - Pelo segundo dia consecutivo, o mar da Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, apresenta uma coloração escura por conta de uma 'língua negra' , formada nesta quarta-feira (4) a partir de uma galeria de águas pluviais. Nesta quinta (5), além da cor do mar, a praia está repleta de algas e sujeira.

Equipes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) realizaram coletas de amostras dos resíduos para fazer testes de balneabilidade, com objetivo de avaliar a qualidade da água. Mesmo sem ainda ter o resultado dos estudos, o Instituto recomenda que as pessoas não tomem banho de mar após períodos chuvosos.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o fluxo intenso entre a galeria e o oceano, formando uma vala que passa pela faixa de areia na altura da Rua Sousa Lima. De acordo com o Inea, isto aconteceu devido às fortes chuvas que atingiram a cidade do Rio após um período de seca.

O órgão ainda classificou o ocorrido como "um evento fora da normalidade" e reforçou que atua junto com a Águas do Rio no combate aos lançamentos irregulares de esgoto na rede de drenagem.

Por meio de nota, a concessionária Águas do Rio informou que "o fato foi motivado pelo escoamento de água de chuva com a presença de efluentes diluídos, resíduos de borracha e de asfalto e sujeira de vias públicas, que ocorreu em virtude do grande volume de chuva registrado na Zona Sul."

Tanto o Inea, quanto a Águas do Rio, reforçam que realizam ações de fiscalização contra o despejo irregular de esgoto em galerias pluviais para reduzir os impactos causados por esta ocorrência.