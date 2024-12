Além de mandado por estupro de vulnerável, enfermeiro tinha anotação criminal por furto - Divulgação/Operação Segurança Presente

Publicado 05/12/2024 12:23 | Atualizado 05/12/2024 12:55

Rio - Um funcionário de um hospital foi preso, na tarde desta quarta-feira (4), por estupro de vulnerável. O homem, que não teve a identidade divulgada, trabalhava em uma unidade particular de Itaipu, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, quando foi localizado por policiais da Operação Segurança Presente.



Segundo o Segurança Presente, agentes realizavam um patrulhamento de rotina, quando foram informados sobre um homem com uma suposta acusação de estupro de vulnerável. Os policiais estiveram no endereço indicado e, ao consultarem o sistema Hórus - ferramenta digital da Polícia Militar para consulta de antecedentes criminais -, encontraram um mandado de prisão contra o funcionário.



Os policiais encaminharam o profissional para a 81ª DP (Niterói), onde o mandado de prisão foi confirmado, além de uma anotação por furto. Em seguida, ele foi levado para a 76ª DP (Niterói) e permaneceu preso.

Procurada, a Polícia Civil ainda não se manifestou sobre o caso. A instituição e o Segurança Presente não informaram se o homem conhecia a vítima e se ela era paciente do hospital onde ele trabalhava.