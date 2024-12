Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) ouviu familiares de K.V e as investigações estão em andamento - Arquivo / Agência O Dia

Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) ouviu familiares de K.V e as investigações estão em andamentoArquivo / Agência O Dia

Publicado 06/12/2024 07:34 | Atualizado 06/12/2024 09:21

Rio - Uma criança de 12 anos foi morta, na noite desta quinta-feira (5), durante um tiroteio na favela da Guarda, em Del Castilho, na Zona Norte. K.V.A.S.S brincava em uma quadra de futebol, quando criminosos trocaram tiros no local e a vítima acabou sendo atingida. A menina chegou a ser socorrida para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O policiamento permanece reforçado na região, nesta sexta-feira (6).



Segundo a Polícia Militar, equipes do 3º BPM (Méier) foram acionadas para uma ocorrência de disparos e informações preliminares apontam que bandidos de quadrilhas rivais trocaram tiros na região. Os criminosos não estavam mais no local quando os PMs chegaram e o policiamento foi reforçado. Os militares seguiram para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, para onde a menina havia sido socorrida. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), K.V chegou à unidade em estado grave e não resistiu. A corporação destacou que não havia ação na comunidade no momento em que a criança foi ferida.



De acordo com a Polícia Civil, familiares da menina relataram que ela estava em uma quadra de futebol da comunidade, quando foi baleado em um confronto entre criminosos. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), os agentes ouviram parentes e estão em busca de mais informações para identificar a origem do disparo que atingiu a vítima e esclarecer as circunstâncias dos fatos.

O corpo de K.V foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro, e ainda não há informações sobre o sepultamento da criança. Por conta do tiroteio na noite de quinta-feira, a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que nas adjacências da comunidade do Guarda, cinco unidades escolares foram impactadas nesta sexta-feira. Segundo a SMS, a Clínica da Família Sérgio Nicolau Amin mantém o atendimento à população, mas suspendeu atividades externas, como as visitas domiciliares.