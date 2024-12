Névoa tomou conta das orlas da capital fluminense - Reprodução/Redes sociais

Névoa tomou conta das orlas da capital fluminenseReprodução/Redes sociais

Publicado 06/12/2024 08:05 | Atualizado 06/12/2024 08:41

Rio - O Rio amanheceu com névoa, nesta sexta-feira (4), que tomou conta de diversos pontos da cidade e fez com que o aeroporto Santos Dumont precisasse operar por meio de instrumentos.

O fenômeno é resultado da entrada de ventos úmidos do oceano em contato com as temperaturas elevadas na madrugada. Segundo o Alerta Rio, ao longo da manhã, com redução da intensidade dos ventos e o aquecimento, haverá redução da névoa.

A sexta-feira será de céu com poucas nuvens a partir da tarde e não há previsão de chuva. Temperaturas estão em elevação, com máxima prevista de 34°C e mínima de 20°C na capital fluminense.

O Centro de Operações Rio pediu que a população tivesse atenção ao trafegar em vias próximas à orla ou elevadas, como a Estrada de Furnas, Avenida Edison Passos e Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, onde a ocorrência fica mais forte.

Também há registro de nevoeiro em pontos da Região Metropolitana que, assim como na capital, vão sumir ao longo do dia.

No sábado (7), haverá redução de nebulosidade e não há previsão de chuva na cidade do Rio. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas sobem ainda mais, com máxima de 36°C e mínima de 22°C.

Para o domingo (8), devido à entrada de ventos úmidos do oceano, pode haver aumento de nebulosidade e declínio das temperaturas, que variam entre a máxima de 32°C e mínima de 21°C, mas não há previsão de chuva.

Já na segunda-feira (9), o tempo ficará instável devido à atuação de áreas de instabilidade e ao calor. Assim, o céu estará parcialmente nublado a nublado e há previsão de pancadas de chuva isoladas a partir da noite. Os ventos estarão variando entre fracos a moderados. Apesar disso, a temperatura sobe, com máxima prevista de 35°C e mínima de 21°C.