Empresa divulgava fotos dos doces decorando mesas de festas - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 06/12/2024 08:38 | Atualizado 06/12/2024 08:40

Rio - A Polícia Civil investiga a proprietária do buffet Mariah Doces, em Rocha Miranda, na Zona Norte, suspeita de aplicar golpes em mais de 50 clientes que contrataram seus serviços para eventos. Segundo as denúncias, os clientes pagaram antecipadamente por encomendas de doces para festas e não receberam os produtos.



Nas redes sociais, a dona da empresa anunciou, no último dia 29, o encerramento das atividades. No comunicado, ela justificou a decisão citando "problemas pessoais e psicológicos".

Comunicado feito pela proprietária do buffet anunciando o encerramento das atividades Reprodução / Redes Sociais



Diversas vítimas compartilharam a frustração e prejuízo sofrido. Uma das clientes relatou: "Minha encomenda para a festa de 15 anos da minha filha é mais de R$ 700. Estou tão triste. Ela foi indicação de alguns dos colaboradores que também fechei. Ainda estou sem acreditar que isso está acontecendo. Fiz muitas pesquisas para fechar meus contratos e nunca imaginei passar por isso".



Outra cliente demonstrou indignação com a falta de resposta da empresária. "Ela não atende, não responde. Fui na casa dela e nada também. Sem contato, sem mercadoria, sem resposta e sem meu dinheiro. Estou desesperada e decepcionada com essa falta de responsabilidade".



A última publicação nas redes sociais da Mariah Doces foi feita em 12 de novembro. Desde então, a proprietária da empresa sumiu e não retornou mais os contatos dos clientes. Conhecida por divulgar fotos dos doces decorando mesas de festas, a empresa acumulava mais de 3 mil seguidores nas redes sociais, onde costumava exibir seu trabalho e atrair novos contratantes.



De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado pela 40ª DP (Honório Gurgel). A corporação informou que agentes realizam diligências para esclarecer todos os fatos. O DIA entrou em contato com a Mariah Doces, mas não obteve retorno. O espaço está aberto para manifestações.