Clínica da Família Wilson Mello Santos Zico suspendeu o funcionamento nesta sexta-feira - Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 06/12/2024 09:19 | Atualizado 06/12/2024 10:11

Rio - Uma operação policial na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio, fechou escolas e uma unidade de saúde da rede municipal, nesta sexta-feira (6). Policiais militares atuam desde o início da manhã na comunidade, para reprimir a movimentação de criminosos e coibir as disputas territoriais entre grupos rivais na região.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), por conta da operação policial, dez unidades escolares tiveram impactos nas rotinas de aula e estão em atendimento remoto. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) também informou que a Clínica da Família Wilson Mello Santos Zico, na Vila Kennedy, acionou o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, suspendeu o funcionamento na manhã desta sexta-feira.



Segundo a Polícia Militar, equipes do 14º BPM (Bangu) também atuam na região para coibir roubos de cargas e veículos, nas principais vias que dão acesso à comunidade. Até o momento, não há registro de confronto, prisões ou apreensões. Há meses, traficantes do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP) travam uma guerra em diversos ponto do Rio pelo controle de áreas e expansão das atividades criminosas.