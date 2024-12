Evento ocorre neste domingo (7) das 14h às 18h - Divulgação

Evento ocorre neste domingo (7) das 14h às 18hDivulgação

Publicado 06/12/2024 10:50 | Atualizado 06/12/2024 10:50

Rio - O Centro Cultural Justiça Federal, no Centro, vai receber o encontro gratuito "Tarde literária: A escrita feminina em foco", neste sábado (7), das 14h às 18h. O evento, que exalta as vozes das mulheres na literatura e celebra a escrita deste gênero como resistência, empoderamento e transformação, terá quatro mesas de debates.

fotogaleria

A primeira mesa vai ter a presença das escritoras Luciana de Gnone, autora do romance Evidência 7, e Carol Façanha, com a mediação de Liz Negrão, vencedora do Prêmio Ecos de Literatura em 2021, 2022 e 2023. As participantes vão falar sobre a resistência à desigualdade de gênero e violência contra a mulher.Luciana vai mediar a segunda mesa que tem participações de Natalie Gerhardt e Liz Negrão e trata do empoderamento proporcionado pela escrita e conexões com a identidade.A terceira mesa vai falar sobre a importância da literatura no desenvolvimento juvenil e terá participações das escritoras Gisele Fortes e Gabrieli Hathaway, com mediação de Natalie.Por fim, a quarta mesa será de discussões sobre a literatura LGBT e sua relevância, tem mediação de Carol Façanha e Wlange Keindé e Ana Rosa como debatedoras.