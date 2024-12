Equipe do Heat celebrou alta ao lado de Lavínia e da mãe - Divulgação / Heat

Equipe do Heat celebrou alta ao lado de Lavínia e da mãeDivulgação / Heat

Publicado 06/12/2024 10:17 | Atualizado 06/12/2024 10:19

Rio - A menina Lavínia Batista dos Santos, de 5 anos, que teve 90% do corpo queimado em um incêndio doméstico, recebeu alta nesta quinta-feira (5). Ela ficou pouco mais de dois meses internada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, na Região Metropolitana.

fotogaleria

O caso aconteceu em Tanguá, município vizinho, no dia 25 de setembro. Na ocasião, segundo a direção da unidade, ela e uma colega, Helloysa Moraes, de 2 anos, ficaram feridas. Inicialmente, elas foram levadas ao Hospital Dermeval Garcia de Freitas, mas precisaram ser transferidas ao Heat por conta da gravidade dos ferimentos. A amiga, no entanto, não resistiu e morreu no início de outubro, após 10 dias de internação. A causa das chamas ainda não foi apurada.Durante o período de tratamento, Lavínia passou por mais de 30 cirurgias e procedimentos. "Graças a Deus estamos indo para casa. Ela chegou muito grave. Pensei em perder a minha filha também, mas deu tudo certo. Só tenho a agradecer a Deus e a toda equipe do hospital", celebrou a mãe da menina, Suhiane Batista Nunes, 28.Antes de voltar para casa, ela se despediu da equipe médica cantando a música "Um Novo Dia Virá", aproveitando o projeto de musicoterapia da unidade, e os profissionais se emocionaram. Depois, eles posaram para fotos com Lavínia, ao lado da mãe, que usava uma camisa com uma foto dela e da menina.