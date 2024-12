Equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) socorreram a adolescente para a UPA de Sarapuí - Divulgação/Governo do Estado

Publicado 06/12/2024 12:15 | Atualizado 06/12/2024 12:16

Rio - Uma adolescente de 14 anos foi resgatada por policiais militares, nesta quinta-feira (5), quando era torturada por traficantes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu na Vila Leopoldina e os bandidos fugiram com a chegada dos agentes ao local. A vítima relatou à equipe que os criminosos também haviam ameaçado a estuprar.

De acordo com a Polícia Militar, policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) estiveram na Escola Municipal Senor Abravanel Silvio Santos, no Jardim Leal, após informações de que criminosos armados estariam dentro da instituição. Os militares não encontraram nenhuma ocorrência no local e realizaram um patrulhamento na região. Ao chegarem à Rua Venâncio Adres, na Vila Leopoldina, perceberam bandidos com pistolas e agredindo uma adolescente às margens de um mangue.

Ainda segundo a PM, ao notaram a equipe, os criminosos fugiram e, como haviam muitas crianças na rua, os agentes não conseguiram detê-los, devido ao risco de confronto. Os policiais resgataram a vítima, que contou que estava sendo torturada e seria abusada sexualmente, por conta uma dívida de um dos irmãos com o tráfico de drogas da região, contralado pelo Terceiro Comando Puro (TCP). A jovem foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Sarapuí e, até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde. O caso foi registrado na 59ª DP (Duque de Caxias).