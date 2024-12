Crime ocorreu na Estrada dos Palmares, em Santa Cruz, na noite desta quinta-feira (5) - Reprodução / Google Street View

Publicado 06/12/2024 14:24 | Atualizado 06/12/2024 15:16

Rio - Duas mulheres foram baleadas em um ataque de criminosos na noite desta quinta-feira (5), em Santa Cruz, Zona Oeste. Segundo a polícia, as vítimas passavam pela Estrada dos Palmares quando o carro onde estavam foi alvo dos disparos.

Câmeras de segurança de um condomínio próximo ao local do crime flagraram o momento do tiroteio. No vídeo, moradores aparecem se abaixando e visivelmente assustados quando ouvem a rajada de tiros.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz. Não há informações sobre o quadro de saúde das mulheres.

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do 27° BPM (Santa Cruz) foram acionados para a ocorrência. O caso é investigado pela 36ª DP (Santa Cruz).