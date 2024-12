Veículo que os bandidos estavam ficou destruído depois do acidente - Reprodução / PM

Publicado 10/12/2024 11:56 | Atualizado 10/12/2024 11:58

Rio - Três homens que roubam veículos em Niterói, Região Metropolitana, foram presos em flagrante, na noite desta segunda-feira (9), após uma perseguição com policiais militares que terminou em acidente no Centro da cidade.

Segundo a PM, uma equipe do 12º BPM receberam informações sobre um carro roubado na Rua Saldanha Marinho, no bairro São Domingos. No local, os agentes encontraram os bandidos dirigindo um Volkswagen T-Cross cinza, e a perseguição começou.

Na Rua Barão de Amazonas, os criminosos, que não tiveram identidade revelada, perderam o controle do veículo e colidiram com um táxi. Com o grupo, a polícia apreendeu uma pistola, celulares, um bloqueador de sinal e uma touca balaclava. O carro roubado, que ficou destruído com o acidente, foi recuperado.

O caso foi registrado na 76ª DP (Niterói). A PM não informou, no entanto, se o taxista ficou ferido na batida.