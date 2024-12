Caso foi registrado na 144ª DP (Bom Jesus Itabapoana) - Divulgação

Publicado 10/12/2024 12:16 | Atualizado 10/12/2024 15:48

Rio - A Polícia Civil está investigando a morte de um bebê de oito meses em Bom Jesus do Itabapoana, no Norte Fluminense. O caso aconteceu no domingo (8), quando a criança deu entrada sem vida em um hospital da cidade com hematomas pelo corpo.

Informações preliminares apontam que os médicos suspeitaram do pai devido às marcas presentes no corpo do bebê e acionaram a polícia. O responsável teria dito que a criança caiu do carrinho.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 29º BPM (Itaperuna) foram ao Hospital São Vicente de Paula para verificar a informação de um óbito de uma criança.

Os responsáveis foram conduzidos para a 144ª DP (Bom Jesus Itabapoana), onde o caso foi registrado, para prestar esclarecimentos.

Segundo a Civil, o corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia. Demais diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.