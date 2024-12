Maicon Douglas Rodrigues Rezende, conhecido como DG, é um dos autores do crime - Divulgação

Publicado 11/12/2024 08:15

grego Meletios Barmpass, de 46 anos, assassinado em outubro deste ano na BR-104, em São Gonçalo. O homem voltava de Búzios com a família quando foi abordado por dois criminosos em uma motocicleta.



As investigações apontam que Maicon Douglas Rodrigues Rezende, conhecido como DG, é um dos autores do crime. Ele estaria escondido no Complexo do Salgueiro, também em São Gonçalo. A partir das apurações, foi expedido um mandado de prisão preventiva contra ele, que já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, homicídio e receptação.

Na ocasião, o carro de Meletios teve o vidro lateral quebrado ao ser atingido por disparos efetuados pelos bandidos. O grego chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), mas não resistiu.



De acordo com a polícia, a identificação do suspeito foi possível através da análise de diversas ocorrências de roubo na região, que indicaram o envolvimento de DG em outros crimes na mesma via. Há indícios de que as ações criminosas na área sejam comandadas por lideranças do Comando Vermelho, como o Antônio Ilário Ferreira, conhecido como Rabicó, e apontado como chefe no Complexo do Salgueiro. "Eles dão abrigo aos criminosos, emprestam armas para essas ações e, posteriormente, dão destino também a esses veículos roubados", disse Willians Batista, titular da DHNSG.

O delegado destacou, ainda, a complexidade do caso e a relação do tráfico de drogas com os crimes na região. "Essa é uma investigação que demandou a análise de uma série de ocorrências de roubo que se passaram naquela região, buscando aspectos de similaridade, como o veículo buscado pelos criminosos, número de criminosos e a arma utilizada. A partir dessa análise, nós conseguimos vincular o Maicon Douglas não só na morte do Meletios, como também em outros roubos que aconteceram ali. Além disso, nós conseguimos apontar que o tráfico de drogas fomenta a prática de roubos naquela localidade", explicou.



As buscas para localizar DG seguem em andamento, enquanto as diligências continuam para identificar o segundo envolvido no assassinato. A DHNSG solicita a colaboração da população, que pode fornecer informações pelo Disque Denúncia, através do número (21) 2253-1177. O anonimato é garantido.