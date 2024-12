Baldeação no VLT pode ser feita ao longo de uma hora - Arquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 11/12/2024 10:55 | Atualizado 11/12/2024 12:35

Rio - A partir desta quarta-feira (11), os usuários do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) que reutilizarem os trens da mesma linha e no mesmo sentido têm que pagar uma nova passagem, no valor de R$ 4,30. A nova regra não afeta integrações entre diferentes linhas do sistema, que podem ser feitas sem nova cobrança em até uma hora após a primeira validação.

A medida vai afetar menos de 0,63% dos usuários, segundo a concessionária VLT Carioca. O benefício havia sido estabelecido no início da operação do modal com o intuito de adaptar os passageiros ao funcionamento do novo veículo. Até então, se um passageiro desembarcasse de um VLT para ir a um café, por exemplo, e reembarcasse para retomar a viagem, não pagava a mais por isso. A partir desta quarta-feira, isso não é mais possível.

A mudança entra em vigor por conta da Resolução da Secretaria Municipal de Transportes, publicada no Diário Oficial do Município em 5 de dezembro. A norma consolida as regras de integração para os modos de transporte que compõem o Bilhete Único Carioca.

O texto diz que o procedimento de transferência interna no VLT permite ao usuário fazer transbordos entre linhas, sem cobrança de tarifa adicional nem utilização do benefício da integração tarifária, no tempo máximo de 60 minutos a partir da primeira validação. Nas hipóteses dos usuários realizarem transferências internas nos Sistemas BRT e VLT, ficam preservados os benefícios das integrações tarifárias intermodais.

O modal interliga a Região Portuária, o centro financeiro da cidade e o Aeroporto Santos Dumont. São quatro linhas em operação: Terminal Gentileza x Santos Dumont (Linha 1), Praia Formosa x Praça XV (Linha 2), Central x Santos Dumont (Linha 3) e Terminal Gentileza x Praça XV (Linha 4). O sistema tem 29 paradas e estações e 32 trens em sua frota.