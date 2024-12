Dupla desmontava carros roubados para revender peças - Reprodução / Polícia Civil

Dupla desmontava carros roubados para revender peçasReprodução / Polícia Civil

Publicado 11/12/2024 11:58

Rio - Em mais uma ação da Operação Torniquete, realizada na manhã desta quarta-feira (11), a Polícia Civil fechou um desmanche de veículos roubados em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Duas pessoas foram presas em flagrante.

Márcio Pereira da Silva, de 44 anos, e Samuel Maia do Carmo, 27, estavam no local na hora que os policias chegaram e acabaram sendo presos pelo crime de receptação. Com a dupla, que possui diversas anotações criminais, os agentes apreenderam uma pistola e um bloqueador de sinal de GPS.

No lugar, que fica no bairro do Riachão, policiais da 52ª DP (Nova Iguaçu) encontram um Chevrolet Tracker que havia sido roubado no último domingo (8) e estava parcialmente desmontado, além de 30 motores, centenas de peças, placas e documentos de veículos e vítimas.

De acordo com o delegado da distrital, Márcio Esteves de Jesus, os crimes são orquestrados por bandidos ligados ao Comando Vermelho, que atuam nos complexos do Lins e Chapadão, ambos na Zona Norte do Rio.

O bando tem como alvo veículos de luxo, que após roubados, são vendidos aos receptadores por menos de 10% do valor original. Estes, desmontam os carros e comercializam as peças no mercado paralelo.