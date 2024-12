Agentes da DHC e da Core estão no Complexo do Lins - Reprodução/ TV Globo

13/12/2024

Rio - A Polícia Civil realiza uma operação, na manhã desta sexta-feira (13), no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio. Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) estão no Morro do Gambá para localizar e periciar a casa de onde partiu o tiro que matou a médica Gisele Mendes , no Hospital Marcílio Dias na terça-feira.

Ao chegar à comunidade nesta manhã, as equipes se dirigiram à casa de Vanessa Lopes de Oliveira. Os policiais achavam que se tratava de uma construção abandonada usada por bandidos. A imagem da residência constava em relatório policial e foi veiculada em telejornais como possível ponto de partida dos disparos. No entanto, trata-se do lar da família há três gerações.

"Não tem nada de abandonada. A casa era da minha bisavó e foi passando pra minha avó, para o meu tio, que já falece,u e para a minha mãe. Desde ontem, quando viu as imagens, ela está com pressão alta. Dei chá e minha mãe dormiu na base do remédio", conta a filha, Maria Eduarda,18.



A jovem acrescenta que após olharem a casa e tirarem fotos, os agentes foram embora e tranquilizaram a família de que os registros seriam retirados das investigações. O suposto olheiro, que a polícia afirmou ter visto na casa, era o irmão de Vanessa, sem envolvimento com o crime organizado.

Cerca de oitenta policiais saíram por volta das 5h30 da Cidade da Polícia para o Complexo do Lins. Os investigadores buscam realizar a análise técnica do local do disparo para complementar a perícia realizada no auditório onde a vítima foi atingida, na Escola de Saúde da Marinha.

Gisele Mendes teve o corpo cremado na tarde de quinta-feira no Cemitério do Caju, em uma cerimônia reservada a colegas, amigos e familiares.