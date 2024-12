Maurício Demétrio está preso desde junho de 2021 - Reginaldo Pimenta / Arquivo Agência O Dia

Publicado 16/12/2024 12:26 | Atualizado 16/12/2024 14:10

Rio - O delegado Maurício Demétrio Afonso Alves está demitido do quadro da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O decreto assinado pelo governador Cláudio Castro foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio desta segunda-feira (16).

A fundamentação da pena cita as seguintes transgressões disciplinares do Decreto-Lei nº 218 de 1975: agir, no exercício da função, com displicência, deslealdade ou negligências e violar o Código de Ética Policial. Este último teve três pontos destacados: "Respeitar os direitos e garantias individuais; exercer a função policial com probidade, discrição e moderação e amar a verdade e a responsabilidade como fundamentos da ética do serviço policial".

O descumprimento do regime dos funcionários civis do Poder Executivo do Rio, previsto no Decreto-Lei nº 220/1975, também justificou a demissão. Segundo o texto, a pena de demissão será aplicada nos casos de desídia (negligência) no cumprimento dos deveres.

A prisão de Demétrio ocorreu em 2021, na Barra da Tijuca, durante a Operação Carta de Corso , contra uma organização criminosa que cobrava propina a comerciantes de produtos falsos e atuava dentro da própria Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), responsável por combater a pirataria.

Em janeiro deste ano, o delegado sofreu uma condenação de quase 10 anos de prisão por obstrução de justiça. Ele ainda responde por abuso de autoridade, denunciação caluniosa e fraude processual. A Corregedoria da Polícia Civil o indiciou, em setembro deste ano, por forjar uma operação contra um colega em março 2021.

Maurício Demétrio cumpre pena na Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira, em Bangu, na Zona Oeste do Rio.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Corregedoria-Geral de Polícia Civil (CGPOL) investigou as transgressões cometidas pelo servidor no exercício da função e elaborou relatório recomendando a demissão. O documento foi apreciado e ratificado pelo secretário de Polícia Civil, delegado Felipe Curi, que o encaminhou para o governador Cláudio Castro.

O DIA tenta contato com a defesa de Maurício Demétrio.