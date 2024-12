Além dos 105 kg de cocaína, agentes apreenderam dois revólveres - Divulgação / PF

Publicado 17/12/2024 10:54 | Atualizado 17/12/2024 12:22

Rio - Dois vigilantes de Escolta Armada foram presos em flagrante, na madrugada desta terça-feira (17), por tráfico interestadual de drogas, na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí, no Sul Fluminense. Eles, que transportavam 105 kg de cocaína de São Paulo para a cidade do Rio, foram encontrados por agentes da PF e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a PF, os presos foram parados em uma barreira policial de fiscalização na via. Durante a abordagem ao carro, que estava caracterizado de vigilância privada, cães farejadores encontraram as drogas, que seriam distribuídas em uma comunidade dominada por facção criminosa. A corporação, no entanto, não informou o nome da comunidade.

Além dos entorpecentes, foram apreendidos dois revólveres e o veículo utilizado no transporte. Os traficantes foram encaminhados ao sistema prisional do estado, onde permanecerão à disposição da Justiça. A pena por tráfico interestadual de drogas pode passar de 20 anos de prisão.