Festa de Natal na Viradouro contou com a presença do Papai Noel - Divulgação/ Thaís Brum

Publicado 20/12/2024 15:01 | Atualizado 20/12/2024 15:35

Rio - Com a proximidade do fim do ano, diversas escolas de samba do Rio anunciaram uma série de festividades e ações de Natal. Algumas incluem chegada do Papai Noel e entregas de brinquedos, além da distribuição de cestas básicas.

Imperatriz Leopoldinense, Vila Isabel, Salgueiro, Império Serrano e Beija-Flor são algumas das agremiações que irão promover eventos nas quadras, com entrada gratuita. Outras agremiações como Viradouro e União da Ilha já realizaram suas festividades nos últimos dias, 17 e 18, respectivamente.



Imperatriz



O Natal da Imperatriz acontecerá no sábado (21) a partir das 10h. A tradicional festa solidária terá distribuição de presentes para as crianças do Complexo do Alemão e de toda a Zona da Leopoldina.



Vila Isabel



A celebração da Vila também será no sábado (21). Os alunos do Instituto Celeiro de Bamba farão sua apresentação de fim de ano, e o Herdeiros da Vila realizará seu último ensaio de 2024. Com entrada franca, a festa acontece das 10h às 12h.



Salgueiro



O Salgueiro promete uma festa com muita alegria, presentes do Papai Noel e diversão garantida. O evento está marcado para esta sexta-feira (20), às 18h.



Império Serrano



No Império Serrano haverá doação de cesta básica e de brinquedos para crianças de toda a comunidade da Serrinha , junto a chegada do Papai Noel. A festa que antes estava marcada para sábado (21) será realizada no dia 29, a partir das 10h.

Beija-Flor

A Beija-Flor entregará mais de 3 mil cestas básicas, a partir das 8h, pelas ruas de Nilópolis na próxima segunda-feira (24).