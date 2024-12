Homens foram executados em um intervalo de pouco mais de 12h - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 21/12/2024 09:55

Rio - Dois homens foram executados em um intervalo de pouco mais de 12 horas, no Anil, Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feira (20). O primeiro caso aconteceu pela manhã, quando um rapaz morreu com um tiro na cabeça, na Avenida Canal do Anil. Horas depois e há poucos metros de distância, um outra pessoa foi baleada, na Rua Soldado José Menezes Filho.

Por volta das 7h, moradores ouviram barulhos de tiros em uma praça em frente ao canal do Anil e, em seguida, encontraram um homem baleado perto de um campo de futebol. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima tinha aproximadamente 25 anos e não estava com identidade.

Mais tarde, em torno das 18h, um outro homem foi executado na Rua Soldado José Menezes Filho, que fica atrás de um grande shopping construído recentemente e próximo a uma cabine da Polícia Militar. Segundo relatos de testemunhas, moradores ouviram três disparos. O homem, de aproximadamente 35 anos, também não foi identificado.

Equipes do Corpo de Bombeiros retiraram os dois corpos dos locais dos crimes e encaminharam ambos ao Instituo Médico Legal (IML) do Centro do Rio. Policiais Militares do 18° BPM (Jacarepaguá) foram acionados para ambas as ocorrências e, nos dois casos, isolaram as áreas.

Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga os crimes, realizaram perícia nas cenas dos homicídios. No entanto, ainda não se sabe o que motivou as execuções. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para identificar a autoria e esclarecer os fatos.