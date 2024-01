Marlon usava as redes sociais para cobrar melhorias na comunidade - Reprodução

Rio - Um líder comunitário da comunidade Gardênia Azul, Zona Oeste do Rio, foi executado, no fim da noite desta quarta-feira (17), na Freguesia. Marlon Schuengue da Silva, de 30 anos, conhecido como Marlon Alemão, estava em um restaurante, na Rua Xingú, quando bandidos começaram a disparar.



Segundo informações preliminares, bandidos armados surgiram no momento em que Marlon saía do estabelecimento. Os assassinos desembarcaram de um carro que estaria estacionado na porta do local e dispararam contra ele.



O líder comunitário teria tentado fugir para o interior do restaurante, mas foi seguido pelos criminosos armados e executado nos fundos do local. O caso aconteceu por volta das 23h. Marlon era assessor do ex-vereador Marcello Siciliano, que foi acusado de ter ligação com grupo miliciano que atua na Zona Oeste. Siciliano também foi um dos investigados por envolvimento no assassinato de Marielle Franco, em 2018.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para o local e isolaram a área. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) fez perícia no restaurante e investiga o caso. Até o momento, não há informações sobre a autoria dos disparos.

Relatos compartilhados na internet, contudo, indicam que a morte teria sido encomendada pela liderança da milícia que atua na comunidade do Rio das Pedras, vizinha da Gardênia Azul.

Violência na região

Nesta quarta-feira (17), o corpo de um homem foi encontrado na Estrada de Jacarepaguá , próximo à comunidade de Rio das Pedras. O cadáver estava enrolado em um tecido.