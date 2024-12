Zeca Pagodinho aparece em vídeo à luz de velas, após ficar sem energia em Xerém - Reprodução/Redes Sociais

Zeca Pagodinho aparece em vídeo à luz de velas, após ficar sem energia em XerémReprodução/Redes Sociais

Publicado 23/12/2024 10:22 | Atualizado 23/12/2024 11:25

Rio - O cantor Zeca Pagodinho usou seu perfil nas redes sociais, neste domingo (22), para se queixar sobre a falta de energia elétrica no distrito de Xerém, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O município foi atingido por um temporal que deixou moradores sem luz, ao longo do último fim de semana. Na publicação, o artista diz que a região tem sofrido com a situação há muito tempo e cobrou solução de autoridades.



No vídeo, Zeca Pagodinho aparece perto de uma estante com várias velas e ironiza que não estão acesas para um jantar especial. "Vocês estão vendo aqui? Não é jantar à luz de velas, não. Xerém está sofrendo há muito tempo com falta de luz. A minha casa é grande, mas tem gente com criança pequena, em lares pequenos, sem luz, sem internet, idosos sem poder respirar", criticou.



Ainda na publicação, o cantor questiona a responsabilidade pela falta de energia e pede uma solução. "Vem cá, quem é que vai tomar conta disso? 'Ué', não tem ninguém, uma autoridade que resolva isso? 'Eu hein'. Valeu, ou melhor, não valeu", termina o desabafo. Nas imagens, também é possível ver mais velas para iluminar a casa, em cima de uma mesa. Confira abaixo.





Moradores de Caxias aproveitaram a queixa do artista, para desabafarem sobre a situação que, segundo alguns relatos, também atinge o bairro de Santa Cruz da Serra. "Eu fiquei praticamente dois dias sem energia, vários picos de energia, e o meu estúdio fica em Santa Cruz da Serra, ou seja, não é só em Xerém essa palhaçada", criticou uma pessoa. "Basta um vento ou uma chuvinha que a luz acaba e fica horas, às vezes dias, sem voltar", reclamou outra.



"'Tô' aqui do lado passando o mesmo sufoco, vizinho! Não dá nem mais para trabalhar em regime home office", diz um comentário. "Caxias toda passa por isso! Qualquer chuva de três minutos, a energia acaba!", apontou outro. "Não valeu, mesmo, aqui em Santa Cruz da Serra ficamos sem luz de quinta para sexta também. Todo ano essa época é isso", se queixou mais um.



Procurada, a Light informou que a equipe técnica identificou e reparou um defeito na rede elétrica que atende ao trecho afetado, causado pelos fortes temporais dos últimos dias. "O serviço foi normalizado e a empresa segue com manutenções na região para possíveis reparos, caso sejam apresentados", completou a concessionária.