Ação mira cobrança ilegal de taxas para ligar ar-condicionado de carros de aplicativoDivulgação/Procon-RJ

Publicado 23/12/2024 08:24 | Atualizado 23/12/2024 08:32

Rio - Uma operação vai fiscalizar se motoristas de aplicativo estão cobrando pelo uso do ar-condicionado. A ação teve início nesta segunda-feira (23), no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte, e se estende até final do verão. A medida para coibir a prática ilegal é realizada pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon), Procon-RJ e 17º BPM (Ilha do Governador).



Os agentes vão verificar se há cobrança referente ao uso do ar-condicionado nos carros de aplicativo. A operação acontece após denúncias recebidas na semana passada pelo Procon e Sedcon, de que motoristas estariam se recusando a ligar o equipamento. Para se cadastrar nas plataformas, há requisito de que o carro tenha ar-condicionado, que já deve estar em funcionamento no momento do embarque dos passageiros.

Segundo a Secretaria, ao solicitar o serviço, o consumidor não é informado sobre nenhuma taxa extra e não pode ser surpreendido ao entrar no automóvel. O valor total do serviço deve ser informado na contratação. Além de causar desconforto aos usuários, principalmente em períodos de calor intenso, cobranças extras ferem as leis de defesa dos consumidores.

Em dezembro do ano passado, a Sedcon editou uma resolução que esclarece que a cobrança de taxa extra para uso do ar-condicionado é ilegal e está sujeita a pena de multa, por se tratar de uma prática abusiva. Na fiscalização, os veículos serão abordados e se for constatada a cobrança irregular, serão aplicadas as sanções administrativas, na forma da lei.