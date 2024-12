Trio que sequestrou e extorquiu homem foi preso por agentes da Delegacia Antissequestro (DAS) - Reprodução

Publicado 23/12/2024 09:04

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) denunciou dois guardas municipais e um terceiro homem a cusados de sequestrar e extorquir suspeitos de aplicar o golpe "Boa noite, Cinderela" . Deividson Michael de Assis, Igor da Rocha Maia e Jeferson Luiz Batista da Silva se passaram por policiais civis para a prática dos crimes. Eles foram denunciados por extorsão, extorsão mediante sequestro, roubo, sequestro e cárcere privado.

De acordo com as investigações, os três se identificavam como policiais para abordar e tentar extorquir as vítimas em uma boate, afirmando saber que eles aplicavam o golpe "Boa noite, Cinderela" em frequentadores do local. No dia seguinte, um dos homens foi novamente abordado pelos denunciados, quando foi extorquido, colocado no porta-malas de um carro e conduzido a um imóvel, onde foi mantido em cativeiro, com os pés e mãos algemados e rosto coberto.



A denúncia relata que, no período em que foi mantido em cárcere, os denunciados faziam contato com familiares da vítima e os outros suspeitos de aplicar o golpe, fazendo ameaças e exigindo o pagamento de valores a título de resgate. A polícia foi acionada e conseguiu localizar a vítima e o trio, que foi preso em flagrante.

Após a descoberta do caso, a Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) abriu um processo administrativo disciplinar junto à sua Corregedoria contra os dois agentes. A corporação ainda informou que está acompanhando e cooperando com as investigações criminais. Além disso, destacou que os guardas já foram preventivamente afastados das ruas.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa dos envolvidos. O espaço está aberto para manifestações.