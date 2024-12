Mulheres tem carro roubado na Avenida Brasil - Rede Social

Publicado 24/12/2024 08:01 | Atualizado 24/12/2024 08:02

Rio - Duas mulheres tiveram o carro roubado na Avenida Brasil, altura da Fazenda Botafogo, na Zona Norte, no início da noite desta segunda-feira (23). Na ocasião, a via estava movimentada, inclusive com pontos de lentidão no trânsito. O crime foi flagrado por motoristas que passavam pela região no momento do assalto.

Na ação, quatro bandidos em duas motocicletas abordaram as vítimas. Nas imagens, é possível ver o momento em que eles se aproximam do veículo e anunciam o assalto. Em seguida, dois dos bandidos entram no carro e os outros seguem na moto como "escolta", enquanto as mulheres são deixadas na via.

O grupo conseguiu fugir em meio ao trânsito no local. Segundo a Polícia Militar, os agentes não foram acionados para ocorrência, mas o policiamento foi reforçado na região.