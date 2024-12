As balsas tiveram nova vistoria nesta segunda-feira (30) - Armando Paiva / Agência O DIA

Publicado 30/12/2024 12:47 | Atualizado 30/12/2024 15:17

Rio - A Riotur, a Capitania dos Portos, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil realizaram, nesta segunda-feira (30), na Cidade Universitária, na Ilha do Fundão, na Ilha do Governador, a última vistoria nas balsas que serão utilizadas na queima dos fogos de artifício do Réveillon 2025, nas praias de Copacabana e Flamengo, Zona Sul da cidade. As 10 balsas foram vistoriadas e aprovadas e serão rebocadas para a Orla de Copacabana na terça-feira (31). A vistoria é realizada para garantir que tudo esteja em ordem e que o espetáculo possa acontecer de forma segura, atendendo aos requisitos de segurança exigidos pelas Normas da Autoridade Marítima.A montagem das dez balsas onde ficam os fogos que vão iluminar a praia por 12 minutos terminou no domingo (29) na Ilha do Fundão. Primeiro, foram instalados os tubos metálicos onde as bombas ficam acondicionadas. Elas são preparadas para explodir em três alturas distintas: entre 50 e 60 metros; entre 120 e 150 metros; e entre 180 a 210 metros, para evitar o acúmulo de fumaça. Nesta segunda-feira (30) houve mais uma vistoria para que tudo saia a contento.Presidente da Riotur, Patrick Correa, comentou sobre a vistoria: "Todas as balsas foram aprovadas. Elas serão transportadas ainda nesta madrugada, e na terça-feira (31) já estaremos com as balsas devidamente posicionadas. Está tudo aprovado e pronto para que possamos realizar um Réveillon belo e seguro".