Aylla Heloisa é a primeira 'carioquinha' nascida na rede pública de saúde do Rio em 2025Divulgação/SMS

Publicado 01/01/2025 07:17 | Atualizado 01/01/2025 09:24

Rio - Aylla Heloisa é o nome da primeira 'carioquinha' nascida na rede pública de saúde do Rio em 2025. A pequena chegou às 00h03 desta terça-feira (1º), no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste da cidade. A menina nasceu de parto normal, pesando 3,435Kg e com 49 cm.

A mamãe Thalita Marques Nascimento dos Santos e a avó Jessica Cristina Marques celebraram a chegada da pequena e agradeceram o acolhimento e o apoio da equipe do hospital. Aylla é a primeira filha de Thalita e a primeira neta de Jessica.



"Amei a maternidade e toda a equipe. Agradeço o carinho que tiveram comigo e com a minha filha, e a festa que foi essa chegada no início de 2025. Estou grata pelo dia de hoje", disse Thalita emocionada.