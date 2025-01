Turista italiano foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro - Divulgação

Turista italiano foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no CentroDivulgação

Publicado 01/01/2025 09:22

Rio - Um turista italiano ficou ferido durante uma tentativa de assalto na praia do Flamengo, na Zona Sul do Rio, na noite de Réveillon 2025. A vítima foi socorrida por populares e levada para o Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio.

Segundo a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Polícia Turística (BPTur) foram até o hospital verificar a entrada de um turista ferido. Aos agentes, a vítima contou que ao desembarcar de um carro na praia do Flamengo foi abordado por criminosos que tentaram roubar seu celular e o feriram. O estado de saúde do italiano não foi informado.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat).

Na noite do Réveillon, a PM recolheu 234 objetos perfurocortantes nos pontos de revista em Copacabana. Agentes também apreenderam duas armas de gel e recuperaram 17 celulares. Cinco suspeitos foram detidos e dois adolescentes foram apreendidos. O esquema especial de segurança para as festividades segue em andamento ao longo desta quarta-feira (1º).