Novo preço vale para o BRT, VLT, ônibus e 'cabritinhos' - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Novo preço vale para o BRT, VLT, ônibus e 'cabritinhos'Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 02/01/2025 07:51 | Atualizado 02/01/2025 08:12

Além disso, a Prefeitura do Rio autorizou o reajuste das tarifas de táxis a partir desta quinta-feira (2). Os novos valores constam de resolução da Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) publicada no Diário Oficial e entram em vigor a partir da publicação.A bandeirada passa dos atuais R$ 6,10 para R$ 6,20. A tarifa por quilômetro rodado na bandeira 1 - entre 6h e 21h, de segunda a sábado - passa de R$ 3,35 para R$ 3,65. A bandeira 2 - praticada entre 21h e 6h, de segunda a sábado, domingos, feriados e subidas íngremes a qualquer horário - passa de R$ 4,02 para R$ R$ 4,38. Em relação à hora parada ou espera, o valor aumenta de R$ 42,21 para R$ 45,99 e a tarifa do volume transportado, de R$ 3,35 para R$ 3,65.No caso dos(categoria executiva), a bandeirada passa de R$ 8,20 para R$ 8,35. A tarifa por quilômetro rodado sobe de R$ 5,75 para R$ 6,25. O valor da hora parada ou espera passa de R$ 72,45 para R$ 78,75 e a tarifa de volume transportado, de R$ 3,35 para R$ 3,65. O valor da tarifa da tabela horária à disposição do passageiro passa de R$ 149 para R$162.A tabela com os novos preços e as orientações para impressão estarão disponíveis no site da SMTR a partir do dia 02 de janeiro. A tabela deverá ser impressa pelo taxista e apresentada ao passageiro quando a viagem for concluída.Segundo a prefeitura, em caso de utilização de tabela com valores alterados ou fora de sua categoria, o taxista será penalizado de acordo com o Código Disciplinar do Serviço de Táxi no Município do Rio de Janeiro.As tabelas deverão ser usadas até a aferição do taxímetro pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro (IPEM/RJ), em datas a serem divulgadas. Para conferir se o taxímetro já está atualizado com os novos valores, o passageiro deve observar, ao entrar no táxi, se o valor do taxímetro já foi alterado para R$ 6,20. A partir disso, não se aplica mais a tabela.A correção anual das tarifas de táxis é prevista no Decreto 48.072/2020, que aprovou o Regulamento e o Código Disciplinar do Serviço.