Estátua de Tom Jobim, no Arpoador, Zona Sul do Rio, integra o 'Circuito Musical' - Pedro Teixeira/ Agência O DIA

Publicado 02/01/2025 10:16 | Atualizado 02/01/2025 13:46

Rio - Monumentos como as estátuas de Noel Rosa, em Vila Isabel, de Carlos Drummond de Andrade, em Copacabana, e de Tom Jobim, no Arpoador, no Rio, entraram para o projeto 'Aqui tem história' e passam a contar com placas informativas de sinalização. A iniciativa da Secretaria Municipal de Turismo em parceria com o museu virtual Rio Memórias está na segunda fase e agora totaliza 23 placas instaladas em diferentes circuitos da cidade, das zonas Sul à Norte, passando pelo Centro.

Apontando o celular para o código QR que cada uma delas traz, cariocas e turistas podem conhecer mais sobre essas figuras ilustres, ouvir suas vozes e até as músicas. O trabalho contou com a participação da Secretaria Municipal de Conservação, que restaurou o banco onde a estátua de Drummond 'recebe convidados' no calçadão da Princesinha do Mar.

Nessa etapa, também ganharam a nova sinalização as estátuas de Dorival Caymmi, em Copacabana, Clarice Lispector, na Mureta do Leme, e de Luiz Gonzaga, no Pavilhão de São Cristóvão.

Os seguintes locais históricos foram incluídos no circuito: a Estátua Equestre de Dom Pedro I e o Teatro Carlos Gomes, na Praça Tiradentes, o Mirante do Leblon, a Pedra do Arpoador, a Colônia de Pescadores do Posto 6, e a Catedral Metropolitana, na Lapa. Ao acessar a página direcionada, o leitor ou ouvinte fica sabendo, por exemplo, que esta última, projetada pelo arquiteto modernista Edgar de Oliveira da Fonseca, foi inspirada em uma pirâmide maia.

O projeto foi inaugurado em abril de 2024 na Praça XV, no Centro. As placas levam o visitante para o museu virtual "Rio Memórias", com informações sobre o ponto histórico visitado, com textos em protuguês e inglês, além de ferramentas de acessibilidade.

Atualmente, são oito circuitos disponíveis: Caminho do Samba em Oswaldo Cruz, Circuito Praça XV, Lapa/Glória, Circuito Ipanema/Copacabana, Circuito Musical, Centro-Praça Tiradentes, Zona Norte e Centro-Cinelândia.