Passageiros da Supervia vão pagar passagem mais cara em fevereiroReginaldo Pimenta/ Agência O DIA

Publicado 02/01/2025 11:29

Rio - A SuperVia, concessionária que administra o serviço de trens no Rio, anunciou nesta quinta-feira (2) o reajuste anual da tarifa. A passagem ficará 50 centavos mais cara e passará de R$ 7,10 para R$ 7,60 a partir de 2 de fevereiro. O aumento tem como base o contrato de concessão firmado com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, que define o IGP-M acumulado de 12 meses como o índice de correção do valor.

A concessionária ressaltou que os beneficiários da tarifa social, no entanto, continuam com o valor de R$ 5 com o Bilhete Único ativado no cartão Riocard.

O reajuste do valor em R$ 7,60 foi homologado pela Agetransp, a agência reguladora do serviço. O aumento contrasta com a redução que houve no valor, de maneira inédita, pela agência no início do ano passado. Há um ano, a tarifa passava de R$ 7,40 para R$ 7,10.

Acordo para transição

A Justiça do Rio homologou, em dezembro de 2024, o acordo firmado entre o Governo do Estado e a SuperVia que garante a continuidade do serviço de trens, com um processo de transição para uma nova gestão. A concessionária segue em recuperação judicial e o acordo estabelece um período de transição de 6 a 9 meses para que os serviços de trens urbanos na capital e Região Metropolitana sejam transferidos para responsabilidade de nova operadora.

Também é previsto, durante o período de transição, um aporte de R$ 300 milhões do Governo do Rio para manutenção da operação dos trens e outros investimentos. Em contrapartida, a SuperVia se comprometeu em arcar com R$ 150 milhões, no mesmo período, para pagamento dos credores.

A malha ferroviária urbana do Rio de Janeiro tem 270 quilômetros, cinco ramais, três extensões e 104 estações. Ao todo, os trens do estado transportam cerca de 300 mil pessoas por dia útil.