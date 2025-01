Juliana Leite Rangel foi baleada na cabeça pela PRF na véspera de Natal - Reprodução/Redes sociais

Publicado 02/01/2025 11:50 | Atualizado 02/01/2025 11:52

Rio - Juliana Leite Rangel, de 26 anos, baleada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na véspera de Natal, teve a sedação totalmente suspensa na manhã desta quarta-feira (2). Segundo o boletim médico, a paciente apresentou boa resposta, abrindo os olhos de forma espontânea e começando a interagir.Internada há mais de uma semana no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, a jovem já havia começado a despertar e a responder a estímulos na terça-feira (1º) . O estado geral de saúde dela segue grave, porém mantendo melhora clínica progressiva a cada dia.Ainda de acordo com a unidade, Juliana segue em protocolo de redução da ventilação mecânica, também tolerando bem a redução desse suporte. Do ponto de vista neurológico, ela vem progredindo o nível de consciência, sem novos déficits, com despertar espontâneo e interação com o meio, mas ainda não sendo possível avaliação completa de possíveis sequelas permanentes.O processo de desmame de ventilação mecânica seguirá de acordo com a tolerância da paciente. Ela segue em terapia intensiva, em acompanhada pelo serviço de neurocirurgia em conjunto com equipe multidisciplinar.